Ortahisar'daki çöp yığınını A Haber ekipleri görüntüledi

CHP'li Trabzon Ortahisar Belediyesi onlarca ton çöpü yol kenarına döktü. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yol kenarına 150 ton evsel atığın döküldüğünü tespit ederken belediyeye 2 milyon 598 bin lira idari para cezası kesti. Bölgedeki son durumu aktaran A Haber muhabiri Selman Kutlu, alanda inanılmaz bir kokunun olduğunu ifade etti. Kutlu ayrıca bakanlığın cezasına rağmen hiçbir şeyin değişmediğini ve bölgeye sürekli yeni kamyonların çöp getirdiğini belirtti. İşte detaylar...