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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan ABD'ye çağrı: İhracat engelleri kaldırılmalı

Aslı Bilger Kutludağ ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.09.2024 06:19 Güncelleme: 24.09.2024 06:29
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan ABD’ye çağrı: İhracat engelleri kaldırılmalı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) tarafından düzenlenen 15. Türkiye Yatırım Konferansı çerçevesinde Amerikalı ve Türk iş insanları ile bir araya geldi. Başkan Erdoğan, savunma sanayiinde ihracat engelleri kaldırılması gerektiğini belirterek, "F-16 modernizasyon projesiyle yeni bir sayfa açtığımızı temenni ediyoruz." dedi. Başkan Erdoğan ayrıca Amerikalı iş insanlarına, Türkiye'nin savunma sanayisi yatırımlarına katkı sağlayacak yeni ortaklıklar kurma çağrısında bulundu.

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