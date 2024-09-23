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Açıklama peş peşe geldi! Beyrut'a seferler iptal...

ahaber.com.tr Haber Merkezi DHA
Giriş: 23.09.2024 22:46
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Açıklama peş peşe geldi! Beyrut’a seferler iptal...

İsrail'in Lübnan'a gerçekleştirdiği hava saldırıları nedeniyle Pegasus Havayolları, yarın Beyrut'a yapacağı seferleri iptal etti. Ayrıca Ürdün de bölgede artan bölgesel gerginlikler nedeniyle Lübnan'ın başkenti Beyrut'a uçuşların "bir sonraki duyuruya kadar" askıya alındığını duyurdu.

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