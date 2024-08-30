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Adil Öksüz'ün kaçmasına yardım eden Cihat Yıldız'in ifadesi ortaya çıktı! Emniyette sustu savcılıkta inkar etti

15 Temmuz hain darbe girişiminin kilit ismi Adil Öksüz'ün kaçışına yardım eden Cihat Yıldız'ın da arasında bulunduğu 3 FETÖ yöneticisinin yakalanmasıyla ilgili yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. FETÖ'nün 2 numarası Mustafa Özcan'ın sağ kolu Cihat Yıldız, emniyette sustu. Savcılık sorgusunda ise örgüt talimatlarına uygun olarak tüm suçlamaları inkar etti.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 30.08.2024 07:38 Güncelleme Tarihi: 30.08.2024 07:39
Adil Öksüz’ün kaçmasına yardım eden Cihat Yıldız’in ifadesi ortaya çıktı! Emniyette sustu savcılıkta inkar etti

FETÖ'nün 2 numarası Mustafa Özcan'ın sağ kolu olduğu kaydedilen Yıldız, sorgusunda FETÖ'nün en çok kullandığı yöntemlerden bir tanesi olan takiye'ye (kendisini olduğundan farklı gösterme) devam etti.

Adil Öksüz’ün kaçmasına yardım eden Cihat Yıldız’in ifadesi ortaya çıktı! Emniyette sustu savcılıkta inkar etti

FETÖ üyelerinin gözaltına alındıklarında nasıl davranmaları gerektiğine ilişkin talimatlara bire bir uyduğu görüldü. Bu talimatlara göre gözaltına alınan örgüt üyesi, "Ne olursa olsun inkar et", "Örgütü Akla", "Örgüt elemanı arkadaşlarını satma" şeklinde inkar stratejisini uyguluyor.

Adil Öksüz’ün kaçmasına yardım eden Cihat Yıldız’in ifadesi ortaya çıktı! Emniyette sustu savcılıkta inkar etti

KALDIĞI YERLERİ SAVCILIKLA PAYLAŞMADI

Sabah'ın haberine göre Mesleğini 'öğretmen' olarak söyleyen ancak FETÖ'nün Hava Harp Okulu yapılanmasında mahrem sorumlu olan Yıldız, herhangi bir gelirinin olmadığını söyledi.

Adil Öksüz’ün kaçmasına yardım eden Cihat Yıldız’in ifadesi ortaya çıktı! Emniyette sustu savcılıkta inkar etti

"Emniyette susma hakkımı kullanmıştım. Burada ifade vermek istiyorum" diyen Yıldız, darbe girişiminden sonra farklı adreslerde yaşadığını, Esenler ve Bahçelievler'de farklı adreslerde kaldığını söyledi. Ancak bu adresleri ve kaldığı kişileri savcılıkla paylaşmayı "Hatırlamıyorum. İsim vermek istemiyorum" diyerek reddetti.

Adil Öksüz’ün kaçmasına yardım eden Cihat Yıldız’in ifadesi ortaya çıktı! Emniyette sustu savcılıkta inkar etti

Kaldığı bu yerlerden birinde bir arkadaşının olduğunu ancak onun da ismini söylemek istemediğini belirten Yıldız, "Kaldığım yerler hakkında bilgi vermek istemiyorum" dedi. 2000 yılında öğretmenlik yaparken Eskişehir'de evlendiğini belirten Yıldız, "15 Temmuz darbe girişiminden sonra ise sağda solda takıldım. Kod ismim ya da bir lakabım olup olmadığı konusunda cevap vermek istemiyorum" diye konuştu.