30 Ağustos 2024, Cuma
Adil Öksüz'ün kaçmasına yardım eden Cihat Yıldız'in ifadesi ortaya çıktı! Emniyette sustu savcılıkta inkar etti
15 Temmuz hain darbe girişiminin kilit ismi Adil Öksüz'ün kaçışına yardım eden Cihat Yıldız'ın da arasında bulunduğu 3 FETÖ yöneticisinin yakalanmasıyla ilgili yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. FETÖ'nün 2 numarası Mustafa Özcan'ın sağ kolu Cihat Yıldız, emniyette sustu. Savcılık sorgusunda ise örgüt talimatlarına uygun olarak tüm suçlamaları inkar etti.
Giriş Tarihi: 30.08.2024 07:38 Güncelleme Tarihi: 30.08.2024 07:39