Darbenin beyni Adil Öksüz böyle kaçtı! Öksüz’ün kaçışına yardım eden tek firari Cihat Yıldız yakalandı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri son yılların en önemli operasyonuna imza attı. Beylikdüzü'nde trafik kontrolü yapan ekipler bir araçtan şüphelendi. Araç sahibi iki kişiyi indirip kaçtı. İndirilen iki kişiden birinin, FETÖ'nün Güncel Yapılanması'nda yer alan aynı zamanda 15 Temmuz darbe girişiminin kilit ismi 'Namık' kod adlı TSK Türkiye imamı Adil Öksüz'e İstanbul Üsküdar'da saklandıktan sonra firarına yardım eden Cihat Yıldız olduğu ortaya çıktı.

Araçtan indirilen Yıldız ve Ahmet Hızal isimli mahrem imam gözaltına alındı. Kaçan araç sahibine yönelik yapılan takip sonucunda aracı kullanan kişinin de TSK'dan ihraç edilen binbaşı Adem Bora olduğu saptandı. Bora da evine yapılan operasyonla gözaltına alındı. 3 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.