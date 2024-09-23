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Sinan Ateş cinayetinde yeni gelişme! Bilirkişi raporu dava dosyasına girdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi AA
Giriş: 23.09.2024 14:13 Güncelleme: 23.09.2024 14:14
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Sinan Ateş cinayetinde yeni gelişme! Bilirkişi raporu dava dosyasına girdi

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin olay anını gösteren kamera görüntülerinin analizini içeren bilirkişi raporu dava dosyasına eklendi.

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