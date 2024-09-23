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AK Parti Karabük il başkanı duyurdu! Delege seçimleri tamamlandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi İHA
Giriş: 23.09.2024 17:31
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AK Parti Karabük il başkanı duyurdu! Delege seçimleri tamamlandı

AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, 8. Büyük Olağan Kongre süreci çerçevesinde ilçe kongreleri için delege seçimlerinin tamamlandığını duyurdu. Salt, yaptığı yazılı açıklamada, " Kongrelerimizi büyük heyecan ve inançla karşılayarak, Karabük'ümüzün geleceği için hep birlikte daha güçlü çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

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