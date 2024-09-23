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TBMM Başkanı Kurtulmuş Moskova’da!

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.09.2024 13:59
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TBMM Başkanı Kurtulmuş Moskova’da!

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret gerçekleştirmek üzere Rusya’nın başkenti Moskova’ya gitti.

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