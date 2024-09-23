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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan 'Sözcü'nün soruşturma iddialarına sert tepki: "Alçakça bir yalandır"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.09.2024 17:57 Güncelleme: 23.09.2024 18:38
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan ’Sözcü’nün soruşturma iddialarına sert tepki: Alçakça bir yalandır

İstanbul Ümraniye'de motosiklet hırsızlığı şüphelisini yakalamaya çalışırken çıkan arbedede silahlı saldırıya uğrayan Polis Memuru Şeyda Yılmaz, şehit düştü. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yılmaz'ı  şehit eden saldırganın emniyetten adliyeye götürülme şekliyle ilgili olarak Sözcü'de yer alan soruşturma açıldığına dair iddiaları yalanlandı. Bakan Yerlikaya, açıklamasında, "Polis memuru kızımız Şeyda Yılmaz'ı şehit eden saldırganın Emniyetten adliyeye götürülme şekliyle ilgili olarak soruşturma açıldığına dair iddialar alçakça bir yalandır." ifadelerini kullandı.

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