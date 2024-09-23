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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Yunan Bakan Christos Stylianides'e 'ihlal' telefonu: Kabul edilemez

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.09.2024 21:52
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan Yunan Bakan Christos Stylianides’e ’ihlal’ telefonu: Kabul edilemez

Bakan Yerlikaya ile Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikaları Bakanı Sayın Christos Stylianides arasında bugün akşam saatlerinde, Yunan botlarının Türk karasularını ihlaliyle ilgili bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Yapılan görüşmede Bakan Yerlikaya, Yunan Sahil Güvenlik botlarının karasularımızı ihlal etmesinden duyulan rahatsızlığı ifade etti ve iyi komşuluk ilişkilerinin korunması için bu tür ihlallerin kabul edilemeyeceğini vurguladı.

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