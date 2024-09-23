23 Eylül 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Bakan Yerlikaya duyurdu: 32 ilde zehir tacirlerine darbe

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.09.2024 08:55 Güncelleme: 23.09.2024 09:05
ABONE OL
Bakan Yerlikaya duyurdu: 32 ilde zehir tacirlerine darbe

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 32 ilde zehir tacirlerine karşı yapılan operasyonun detaylarını paylaştı. Bakan Yerlikaya paylaşımında "32 ilde uyuşturucu madde imalatçılarına ve sokak satıcılarına yönelik jandarma tarafından düzenlenen 'Narkoçelik-40' operasyonlarında; 3 ton 972 kilogram uyuşturucu madde, 15 milyon 825 bin 619 adet kök kenevir ve kök skunk, 188 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi." dedi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör