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Başkan Erdoğan'dan ABD'de 20 dev şirketle ekonomi zirvesi! Apple'a Türkiye teklifi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.09.2024 08:16 Güncelleme: 23.09.2024 08:35
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Başkan Erdoğan’dan ABD’de 20 dev şirketle ekonomi zirvesi! Apple’a Türkiye teklifi

Birleşmiş Milletler Zirvesi için ABD'de bulunan Başkan Erdoğan'ın gündemi oldukça yoğun. Türkevi'nde peşi sıra dünya liderlerini ağırlayacak olan Erdoğan; Olaf Scholz, Mesud Pezeşkiyan, Nikol Paşinyan gibi isimlerle bir araya gelecek. Erdoğan, 30 Temmuz'da göreve başlayan Pezeşkiyan ile ilk kez yüz yüze görüşecek. Başkan Erdoğan'ın Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile yapacağı görüşme de yakından takip edilecek. Erdoğan ayrıca Rusya ile savaşta bulunan Ukrayna lideri Zelenski ile de bir araya gelecek. Bu görüşmede Başkan Erdoğan'ın bir kez daha barış çağrısını yinelemesi bekleniyor. Erdoğan'ın ABD'de ekonomik temaslarda da bulunacağ, Fortune 100 listesindeki 20 şirketin üst düzey yöneticileri ve Apple'ın Başkan Yardımcısı Nick Ammann ile görüşeceği öğrenildi. Erdoğan'ın Apple'a Türkiye'de yatırım teklif edeceği belirtildi.

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