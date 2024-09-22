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CHP'de yeni kriz patlak verdi! Mansur Yavaş’ın yakın isminden İmamoğlu'na tepki: Siyasi kalpazanların hangi bayrağa selam durduğu belli

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.09.2024 20:27 Güncelleme: 22.09.2024 20:52
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CHP’de yeni kriz patlak verdi! Mansur Yavaş’ın yakın isminden İmamoğlu’na tepki: Siyasi kalpazanların hangi bayrağa selam durduğu belli

CHP'de Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu gerilimi patlak verdi. Yavaş'ın 2023 seçimlerine kadar özel kalemliğini yapan Ankara Milletvekili Yüksel Arslan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İmamoğlu'nu topa tuttu. Yüksel Arslan, paylaşımında "Terör örgütleriyle, etnik bölücülerle, vatan hainleriyle aynı kareye girenlerin, Atatürk'ün aziz hatırasına ve mücadelesine ihanet ettiği gün gibi ortada.Siyasi kalpazanların hangi bayrağa selam durduğu belli" dedi. Yüksel, ayrıca İmamoğlu'nu "proje çocuk" olarak tanımladı.

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