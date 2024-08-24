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CHP'li İmamoğlu'nun korumalarından önce hırpalama sonra tehdit! O engelli vatandaş yaşadıklarını anlattı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.08.2024 21:34 Güncelleme: 24.08.2024 21:55
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CHP’li İmamoğlu’nun korumalarından önce hırpalama sonra tehdit! O engelli vatandaş yaşadıklarını anlattı

Sultangazi'de düzenlenen bir programda CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yanına gitmek isteyen engelli bir vatandaş iş istemek içi İmamoğlu'nun yanına gitmeye çalıştığı esnada korumaları tarafından müdahale edilerek hırpalanmış ve uzaklaştırılmıştı. İşte o engelli vatandaş Ercan Sümer İmamoğlu'nun korumaları tarafından yaşatılan anları gözyaşları içerisinde anlattı. İmamoğlu'nun korumalarının kendisine ‘Bir daha gelirsen seni daha kötü yaparız' dediğini aktaran vatandaş "Beni orada rencide ettiler. Bana vurdular. Benim niyetim sadece iş istemekti. Bir odanın içinde beklettiler beni" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun dün Sultangazi'de katıldığı bir programda engelli Ercan Sümer, iş istemek için İmamoğlu'nun yanına gitmeye çalıştı.

AĞLAYARAK O ANLARI ANLATTI

Korumalar tarafından müdahale edilen genç, gözyaşları içinde yaşadıklarını anlatarak, "Benim sadece niyetim iş istemekti ama tartakladılar beni korumaları. Bir odanın içinde beklettiler beni" dedi.

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun dün Sultangazi'de katıldığı bir programda engelli Ercan Sümer, iş istemek için İmamoğlu'nun yanına gitmeye çalıştı.

ÖNCE HIRPALAYIP SONRA TEHDİT ETTİLER

Bu esnada korumalar tarafından sürüklenerek uzaklaştırılan Ercan Sümer yaşadığı o anları anlattı.

Sümer sadece iş istemek için İmamoğlu'nun yanına gittiğini söyleyerek, "Benim yüzde 50 engelli raporum var. İmamoğlu başkanımız ile konuşmak istedim. İmamoğlu başkanımızın korumaları beni orada rencide ettiler. Bana vurdular. Benim niyetim sadece iş istemekti." dedi ve şöyle konuştu:

"Başkanımdan bir iş istiyorum. Sırtıma vurdu buralarıma vurdu. İş istemek için gittim sadece başka bir niyetim yoktu. Korumaları 'bir daha gelirsen seni daha kötü yaparız' dediler."

"BİR ODANIN İÇİNDE BEKLETTİLER"

"Çıktım oradan. Benim sadece niyetim iş istemekti ama tartakladılar beni korumaları. 4 senedir işsizim. Ben 38 yaşındayım işsizim, engelliyim yüzde 50 engelli raporum var. İmamoğlu başkanımızın korumaları beni orada tartaklamaya çalıştı bir odanın içinde beklettiler beni.

"'Benim hiç bir suçum yok beni burada bekletmeye hakkınız yok ben sadece iş istiyorum' dedim. Odanın içinde beklettiler beni işsizim ben 4 senedir" dedi."

İmamoğlu’nun korumaları engelli bir vatandaşı hırpaladı!İmamoğlu’nun korumaları engelli bir vatandaşı hırpaladı! İMAMOĞLU'NUN KORUMALARI ENGELLİ BİR VATANDAŞI HIRPALADI!

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