CHP’li İmamoğlu’nun korumalarından önce hırpalama sonra tehdit! O engelli vatandaş yaşadıklarını anlattı

Sümer sadece iş istemek için İmamoğlu'nun yanına gittiğini söyleyerek, "Benim yüzde 50 engelli raporum var. İmamoğlu başkanımız ile konuşmak istedim. İmamoğlu başkanımızın korumaları beni orada rencide ettiler. Bana vurdular. Benim niyetim sadece iş istemekti." dedi ve şöyle konuştu:

"Başkanımdan bir iş istiyorum. Sırtıma vurdu buralarıma vurdu. İş istemek için gittim sadece başka bir niyetim yoktu. Korumaları 'bir daha gelirsen seni daha kötü yaparız' dediler."