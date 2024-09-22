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RTÜK Başkanı Şahin'den sosyal medya açıklaması: Sorumsuz yayın yapan medyaya tahammülümüz yok

ahaber.com.tr Haber Merkezi DHA
Giriş: 22.09.2024 18:38 Güncelleme: 22.09.2024 19:15
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RTÜK Başkanı Şahin’den sosyal medya açıklaması: Sorumsuz yayın yapan medyaya tahammülümüz yok

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal mecralarda yapılan yayınlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Kural tanımaz yayıncıları Üst Kurul gündemine getireceklerini vurgulayan Şahin, "Kurulda yaptıkları yayıncılık ilkeleri ihlallerini değerlendireceğiz. Bununla yetinmeyeceğiz. Sonrasında ise çocukların ekran başında olduğu saatlerde şiddet içeren haberlerin veriliş şekillerine ilişkin bilimsel bir çalışmayı hayata geçireceğiz. Sorumsuz, bilinçsiz ve vicdani olmayan yayınlar yapan medyaya tahammülümüz yok." ifadelerini kullandı. RTÜK Başkanı Şahin, gündüz kuşağı programlarıyla ilgili de "Artık kantarın topuzu iyice kaçtı. Yapıcı ikazlarımız görmezden gelindi." dedi.

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