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Tuba Durgut'tan BM'de net mesaj: "Gazze'deki kadınlar ve çocuklar için harekete geçmeliyiz"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.09.2024 21:45 Güncelleme: 22.09.2024 21:57
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Tuba Durgut’tan BM’de net mesaj: Gazze’deki kadınlar ve çocuklar için harekete geçmeliyiz

AK Parti İstanbul Milletvekili Tuba Durgut, Birleşmiş Milletler Gelecek Zirvesi çerçevesinde düzenlenen Parlamento Yan Etkinliği’nde, Gazze’deki kadın ve çocukların dramatik yaşam koşullarını gündeme getirerek uluslararası topluma çağrıda bulundu. Durgut' "Gazze'deki kadınlar ve çocuklar için harekete geçmeliyiz" ifadelerini kullandı.

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