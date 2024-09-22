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Başkan Erdoğan New York'taki Türkevi'nde! Hangi liderler ile görüşecek?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.09.2024 06:31 Güncelleme: 22.09.2024 02:41
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Başkan Erdoğan New York’taki Türkevi’nde! Hangi liderler ile görüşecek?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere ABD'nin New York şehrine geldi. Başkan Erdoğan'ın 24 Eylül'de konuşma yapacağı açıklanırken, konuşmanın ana temasının İsrail'in Gazze'de yaptığı katliam olması bekleniyor. A Haber muhabiri Rüya Akkuş, Başkan Erdoğan'ın ABD'de hangi liderlerle temaslarda bulunacağına dair detayları paylaştı.

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