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İsrail son 24 saatte 44 Filistinliyi öldürdü

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.09.2024 05:15
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İsrail son 24 saatte 44 Filistinliyi öldürdü

İsrail'in son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli yerlerine düzenlediği saldırılarda aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 44 Filistinli hayatını kaybetti.

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