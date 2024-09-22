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Başkan Erdoğan ABD'de! BM Genel Kurulu'nda ana gündem Gazze

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.09.2024 06:31 Güncelleme: 22.09.2024 00:55
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Başkan Erdoğan ABD’de! BM Genel Kurulu’nda ana gündem Gazze

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kuruluna katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere ABD'nin New York şehrine geldi. Başkan Erdoğan'ın 24 Eylül'de konuşma yapacağı açıklanırken, konuşmanın ana temasının İsrail'in Gazze'de yaptığı katliam olması bekleniyor.

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