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Başkan Erdoğan: Esad ile görüşmeye hazırız yanıt bekliyoruz

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.09.2024 13:15 Güncelleme: 21.09.2024 13:44
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Başkan Erdoğan: Esad ile görüşmeye hazırız yanıt bekliyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere gideceği ABD'ye hareketi öncesi Atatürk Havalimanında basın toplantısı düzenledi. İsrail'in Gazze'yi Nazi kampına çevirdiğini ifade eden Erdoğan, İsrail'in bir terör örgütü gibi saldırdığının altını çizdi. Suriye ile normalleşme sürecini de değerlendiren Başkan Erdoğan "Biz görüşmeye hazırız, karşı taraftan cevap bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan diğer yandan BM Genel Kurulu'nda Joe Biden ile henüz bir görüşmenin planlanmadığını da vurguladı. İşte detaylar...

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