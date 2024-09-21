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Hamza Dağ elektrik faciası ile ilgili net konuştu: Başkan olsaydım sorumluluğu üstüme alırdım!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.09.2024 15:30 Güncelleme: 21.09.2024 15:52
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Hamza Dağ elektrik faciası ile ilgili net konuştu: Başkan olsaydım sorumluluğu üstüme alırdım!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, katıldığı bir canlı yayın programında İzmir-Alsancak’ta iki vatandaşın hayatını kaybettiği ‘elektrik faciası'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Dağ, “Burada ben belediye başkanı olsaydım ne yapardım diye düşündüm? Suçu başkasında bulmazdım, bu şehrin şehri eminiyim ve benim şehrimde yağmur yağdığında yağmur suyuna basarak iki insan öldüyse çıkar ‘vicdani sorumluluğu üstüme alırım’ derim” dedi. Ayrıca 2024 seçimlerinde CHP seçmeninden oy aldığını söyleyen Dağ, "Orada CHP'nin oy gücü var ama yavaş yavaş kaybediyor. Buna rağmen hem toplumdan aldığım pozitif dönüşler var hem de oy oranı ve ilçe ilçe dağılıma bakıldığında CHP tabanından oy aldım." ifadelerini kullandı.

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