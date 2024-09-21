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Bakan Uraloğlu YHT için tarih verdi! Bursa İstanbul arası 1 saat 15 dakikaya düşüyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi AA
Giriş: 21.09.2024 17:09 Güncelleme: 21.09.2024 17:29
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Bakan Uraloğlu YHT için tarih verdi! Bursa İstanbul arası 1 saat 15 dakikaya düşüyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, hızlı tren projesi tamamlandığında ulaşım süresinin Bursa ile Ankara arasında 2 saat 15 dakika, Bursa ile İstanbul arasında ise 1 saat 15 dakika olacağını söyledi. Bakan Uraloğlu ayrıca YHT için tarih verdi. İşte detayla...

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