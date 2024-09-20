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Yüzer doğal gaz üretim platformu Türkiye'de: Günlük 10 milyon metreküp üretim

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.09.2024 11:27 Güncelleme: 20.09.2024 11:37
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Yüzer doğal gaz üretim platformu Türkiye’de: Günlük 10 milyon metreküp üretim

Türkiye'nin enerji filosu her geçen gün büyürken son olarak yüzer üretim, depolama ve tahliye platformu Çanakkale'ye geldi. Devreye alındığında tek başına 4 milyon hanenin gaz ihtiyacını karşılayacak platforma ilişkin konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar tesiste 140 kişiye istihdam sağlanacağını belirtti.

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