20 Eylül 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

ANKA 3'ten hedefe tam isabet! TUSAŞ'tan açıklama geldi

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.09.2024 11:34
ABONE OL
ANKA 3’ten hedefe tam isabet! TUSAŞ’tan açıklama geldi

TUSAŞ tarafından geliştirilen ANKA 3, ilk atış testini başarıyla gerçekleştirdi. TUSAŞ'tan yapılan açıklamada, "12'nci sortide hedefi 12'den vurdu. Göğün kahramanı ANKA 3, ilk atışını zaferle taçlandırdı." ifadeleri kullanıldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör