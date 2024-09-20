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PKK'da çözülme sürüyor! 1 terörist daha teslim oldu

Ahmet Nazif Vural ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.09.2024 11:02 Güncelleme: 20.09.2024 11:11
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PKK’da çözülme sürüyor! 1 terörist daha teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı, bölücü terör örgütü PKK'nın kamp alanlarından kaçan bir teröristin, Başkale'de bulunan hudut karakoluna teslim olduğunu açıkladı.

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