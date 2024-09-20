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Başkan Erdoğan: Türkiye’nin huzurundan taviz vermeyiz

Başkan Erdoğan: Türkiye’nin huzurundan taviz vermeyiz

Aslı Bilger Kutludağ
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.09.2024 15:20
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Jandarma ve Emniyet Teşkilatlarına 7204 Yeni Aracın Hizmete Alım Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Güçlü devletin şartının güvenlik olduğunu söyleyen Başkan Erdoğan mafya ve çetelerle mücadelede taviz vermeyeceklerini söyledi.
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