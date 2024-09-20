20 Eylül 2024, Cuma
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Başkan Erdoğan: Türkiye’nin huzurundan taviz vermeyiz
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Jandarma ve Emniyet Teşkilatlarına 7204 Yeni Aracın Hizmete Alım Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Güçlü devletin şartının güvenlik olduğunu söyleyen Başkan Erdoğan mafya ve çetelerle mücadelede taviz vermeyeceklerini söyledi.