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Protokol krizi! Kılıçdaroğlu inkar etti: Ümit Özdağ 3 bakanlığın yer aldığı belgeyi paylaştı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.09.2024 01:35 Güncelleme: 19.09.2024 01:55
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Protokol krizi! Kılıçdaroğlu inkar etti: Ümit Özdağ 3 bakanlığın yer aldığı belgeyi paylaştı

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı bir TV programında Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile imzaladığı protokolü inkar etti. Bunun üzerine Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan yanıt gecikmedi. Özdağ, sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu ile kendisi arasında imzalanan 3 bakanlığın yer aldığı protokolü yayınladı. Özdağ açıklamasında ise "Kemal Kılıçdaroğlu'nun inkar ettiği protokoller. İnanılır gibi değil." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

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