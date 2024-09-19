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Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Giriş: 19.09.2024 07:09 Güncelleme: 19.09.2024 07:53
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Akdeniz’de 4,2 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 15 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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