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Bakan Tunç açıkladı! Karabük ve Burdur'da idare mahkemesi kurulacak | Karar Resmi Gazete'de

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.09.2024 01:31 Güncelleme: 19.09.2024 02:17
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Bakan Tunç açıkladı! Karabük ve Burdur’da idare mahkemesi kurulacak | Karar Resmi Gazete’de

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Burdur ve Karabük'te idare mahkemesi kurulması kararlaştırıldığını belirterek "Ülke genelinde 2002 yılında toplam 60 olan idare mahkemelerinin sayısı, 2024 yılında 33 yeni idare mahkemesinin kurulmasıyla birlikte toplamda 214’e yükseltilmiştir" açıklamasını yaptı. 2 ile idare mahkemesi kurulması kararı Resmi Gazete'de de yayımlandı.

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