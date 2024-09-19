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MSB duyurdu: TSK’da sadece yerli ve milli sistemler kullanılıyor

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.09.2024 12:37 Güncelleme: 19.09.2024 13:37
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MSB duyurdu: TSK’da sadece yerli ve milli sistemler kullanılıyor

Dünyanın konuştuğu İsrail'in Lübnan'daki çağrı cihazlarını ve telsizleri patlatması sonrasında MSB konu ile ilgili kritik bir açıklama yaptı. MSB, açıklamasında TSK'nın sadece yerli ve milli muhabere sistemleri ve yazılımları kullandığını bildirirken; "Üretim sürecine herhangi bir şekilde üçüncü tarafın dâhil olması durumunda tedarik ve üretim sürecinde ilave detaylı kontrol mekanizmalarımız işletiliyor." ifadelerini kullandı.

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