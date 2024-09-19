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Yeni Bitlis Valisi Ahmet Karakaya kimdir?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.09.2024 13:21
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Yeni Bitlis Valisi Ahmet Karakaya kimdir?

Valiler Kararnamesi ile Türkiye genelinde önemli atamalar yapıldı. 12 vali mülkiye başmüfettişliği görevine getirilirken 16 ilin valisi de değişti. Görev yeri değişen iller arasında Bitlis de yer aldı. Peki, yeni Bitlis Valisi kim oldu? Bitlis Valiliği görevine atanan Ahmet Karakaya'nın hayatı, memleketi ve kariyeri merak konusu oldu.

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