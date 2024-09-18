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İsrail Lübnan'da telsizleri patlattı ASELSAN'dan gönderme geldi! ARTCOM yerli, milli ve güvenli

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.09.2024 23:32 Güncelleme: 18.09.2024 23:50
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İsrail Lübnan’da telsizleri patlattı ASELSAN’dan gönderme geldi! ARTCOM yerli, milli ve güvenli

Lübnan'da İsrail'in düzenlediği siber saldırılarda çağrı cihazları ve telsizler patlatılmıştı. Bu yaşananlar sonrası siber güvenlik açısından yerli ve milli çalışmalar bir kez daha gündeme geldi. ASELSAN ise sosyal medya hesabından yerli üretim olan elektronik harp korumalı el telsizi ARTCOM 5433 V/UHF-P'nin fotoğrafını yayınladı. Yerli üretim el telsizi özellikleri ile oldukça dikkati çekti.

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