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MİT'ten terör örgütünün sözde istihbarat sorumlusuna nokta operasyon

Mehmet Karataş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.09.2024 09:55 Güncelleme: 19.09.2024 10:02
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MİT’ten terör örgütünün sözde istihbarat sorumlusuna nokta operasyon

MİT, PKK/KCK'nın Gare askeri istihbarat sözde sorumlularından olan Hogir Pirosi kod isimli Halil Yiğit isimli terörirsti; Irak'ın Gare bölgesinde gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi.

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