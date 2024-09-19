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MİT’ten nokta operasyon! Sözde istihbarat sorumlusu

MİT’ten nokta operasyon! Sözde istihbarat sorumlusu "Hogir Pirosi" kod isimli Halil Yiğit öldürüldü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.09.2024 10:07
MİT, PKK/KCK'nın Gare askeri istihbarat sözde sorumlularından olan Hogir Pirosi kod isimli Halil Yiğit isimli teröristi Irak'ın Gare bölgesinde gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi.
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MİT’ten nokta operasyon!
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