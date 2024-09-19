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İstanbulluyu isyan ettiren fatura: İSKİ'nin sayaçlarında hata mı var?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.09.2024 09:56 Güncelleme: 19.09.2024 10:11
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İstanbulluyu isyan ettiren fatura: İSKİ’nin sayaçlarında hata mı var?

İstanbul'da son aylarda İSKİ fatura okuma gün sayısının yasal sınırı olan 25-35 gün süresini aşarak 40 ve üstü gün sayısıyla fatura kesmeye devam ediyor. Faturalarla ilgili İstanbullular isyan ederken çok sayıda konutun aylık faturası 1000 TL'yi geçti. Yapılan itirazlar da sonuçsuz kalırken vatandaşlar sosyal medya hesaplarından İSKİ'ye tepki gösterdi. Yorumlarda "Sallamasyon fatura ile 16 milyon için kazıklıyoruz" ifadeleri yer aldı.

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