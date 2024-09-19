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Bakan Güler'den önemli kabul! John Bass ile bir araya geldi

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.09.2024 10:02
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Bakan Güler’den önemli kabul! John Bass ile bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşar Vekili John Bass ile bir araya geldi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Güler'in ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşar Vekili John Bass'ı kabul ettiği belirtildi.

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