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Başkan Erdoğan imzaladı! 16 ilin valisi değişti: Atama kararları Resmi Gazete'de

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.09.2024 00:11 Güncelleme: 19.09.2024 00:17
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Başkan Erdoğan imzaladı! 16 ilin valisi değişti: Atama kararları Resmi Gazete’de

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 16 ile yeni vali atandı. Konuya ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

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