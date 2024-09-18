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FETÖ ile PKK'dan ortak hamle! Norveç'te stant açtılar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.09.2024 08:55 Güncelleme: 18.09.2024 09:05
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FETÖ ile PKK’dan ortak hamle! Norveç’te stant açtılar...

Türkiye içinde hareket kabiliyeti son derece sınırlanan terör örgütü PKK ve FETÖ Norveç'te düzenlenen "Dil ve Kültür Festivali" etkinliğinde buluştu. FETÖ'nün düzenlediği ve PKK/KCK'nın da yer almasına izin verdiği etkinlikte, terör örgütünün üst düzey üyeleri Leyla Şaylemez, Fidan Doğan ve Sakine Cansız'ın fotoğrafları da sergilendi. İşte detaylar...

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