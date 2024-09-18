18 Eylül 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

44 ilde zehir tacirlerine operasyon! 293 şüpheli yakalandı

Kübra Kılıç ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.09.2024 08:58 Güncelleme: 18.09.2024 09:05
ABONE OL
44 ilde zehir tacirlerine operasyon! 293 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 3 büyük ilin de aralarında bulunduğu 44 şehirde "Narkoçelik-39" operasyonu düzenlendiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya, operasyonlar kapsamında 293 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör