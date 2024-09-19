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Barış Boyun davasında iddianame ortaya çıktı: Seni sakat bırakacağım

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.09.2024 16:16 Güncelleme: 19.09.2024 16:31
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Barış Boyun davasında iddianame ortaya çıktı: Seni sakat bırakacağım

Boyunlar olarak bilinen suç örgütünün elebaşısı Barış Boyun'un İtalya'da firari olduğu dönemde de örgütü yönettiği ve birçok suçun faili olduğu hazırlanan iddianamedeki detaylara yansıdı. Boyun'un örgüt üyelerine operasyon yapan bir polis memurunu Facetime üzerinden arayarak "Seni sakat bırakacağım." şeklinde tehdit ettiği öğrenildi. Örgüt lideri Boyun'un bir iş adamının çocuğunu vurdurduğu ve ardından iş adamını aradığı da ortaya çıktı.

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