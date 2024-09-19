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CHP'li Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'a siyasi yasak

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.09.2024 15:17
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CHP’li Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar’a siyasi yasak

CHP'li Adana Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ile CHP İlçe Başkanı kardeşi Caner Aydar ve amcası Ertan Aydar hakkında "Hukuki alacağın tahsili amacıyla tehdit" suçundan 2 yıl 1'er ay hapis cezası verilmişti. Adana Bölge İdare Mahkemesi, Kadir Aydar'ın cezasını onayarak mahkumiyeti süresince "siyasi yasak" getirdi.

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