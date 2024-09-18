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Suç örgütü lideri Barış Boyun soruşturması tamamlandı! Çete üyeleri dizi karakterlerinden rol-model seçmişler

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.09.2024 14:10 Güncelleme: 18.09.2024 14:20
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Suç örgütü lideri Barış Boyun soruşturması tamamlandı! Çete üyeleri dizi karakterlerinden rol-model seçmişler

Suç örgütü lideri Barış Boyun hakkında hazırlanan soruşturma tamamlandı. Türk polisinin de yardımıyla İtalya'da yakalanarak tutuklanan Boyun ve çetesine yönelik yürütülen soruşturmada dikkat çeken olaylara yer verildi. Örgüt, mensuplarını 15-20'li yaşlar aralığındaki gençlerden seçtiği, bu gençlerin bilgisayar oyunlarıyla yetiştikleri, sokak suç şebekelerini anlatan internet tabanlı dizilerden çok etkilendiği, bu dizilerden kendilerine rol model seçtikleri belirtildi.

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