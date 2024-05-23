Barış Boyun operasyonunun perde arkası ortaya çıktı! Bakan Yerlikaya dosya hazırladı Başkan Erdoğan Meloni’ye baskı yaptı

2 YIL ÖNCE DE YAKALANMIŞTI

Türkiye'de ve yurtdışında kurduğu suikast timleri ve işlenen cinayetlerle gündeme gelen Boyun, Interpol tarafından en çok arananlar listesine alınmıştı. Türkiye'nin talebi doğrultusunda 2022 yılında İtalya'da gözaltına alınan Boyun, önce ev hapsi, ardından da adli kontrol şartı ile serbest kaldı. Bu yılın başında da ruhsatsız silah bulundurma suçundan İtalya'da tekrar gözaltına alınan Boyun, ikinci kez adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltına alındığı her iki dönem için de Türkiye, iade talebinde bulundu. Ancak, İtalya Mahkemesi Türkiye'nin Boyun ile ilgili iade talebini reddetti.