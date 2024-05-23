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Barış Boyun operasyonunun perde arkası ortaya çıktı! Bakan Yerlikaya dosya hazırladı Başkan Erdoğan Meloni'ye baskı yaptı

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.05.2024 Güncelleme Tarihi: 23.05.2024
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Barış Boyun operasyonunun perde arkası ortaya çıktı! Bakan Yerlikaya dosya hazırladı Başkan Erdoğan Meloni’ye baskı yaptı

Adını Red Kit çizgi romanındaki Dalton kardeşlerden alan ve motosikletli suikast timiyle Türkiye’de dehşet saçan çetenin lideri Barış Boyun, firar ettiği İtalya’da yakalandı. İtalya'nın Viterbo şehrinde İtalyan ve Türk polisinin ortaklaşa yaptığı film gibi operasyonda kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü lideri Boyun’la birlikte 19 çete üyesi de gözaltına alındı.

İstanbul merkezli uluslararası suç örgütü "Ölüm Çetesi" ve "Daltonlar Çetesi"nin liderlerinden Barış Boyun, Türkiye'de aranırken yasadışı yollardan yurtdışına kaçmıştı. Hakkında "Kırmızı Bülten" çıkartılarak uluslararası aranan çete liderinin, yapılan istihbari çalışmalarda İtalya'da olduğu belirlendi. Burada da çete kuran Boyun'un yasadışı çalışmalarını yürüttüğü ortaya çıktı.

17 TÜRK, 2 İTALYAN GÖZALTINDA

Bunun üzerine İtalya güvenlik ekipleriyle bağlantıya geçen Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) KOM ve Interpol -Europol Daire Başkanlığı ekipleri, operasyon için ortak karar aldı. Türkiye'den giden uzman bir ekip ile İtalya polisi Roma ve Milano'da birçok adrese eşzamanlı baskın yaptı.

Operasyonlarda organize suç örgütü lideri Barış Boyun'un da aralarında bulunduğu 17'si Türk, 2'si İtalyan olmak üzere toplam 19 kişi yakalandı. İtalya'daki adli işlemlerin ardından Boyun'un Türkiye'ye iade edileceği öğrenildi.

YERLİKAYA DOSYA HAZIRLADI

Barış Boyun, "Türkiye'nin gelmiş geçmiş en acımasız mafya babası" oldu. Muazzam bir parayı yönetiyordu. Satın alamayacağı kimse yoktu. Bunu çok iyi bilen Bakan Yerlikaya da onunla ilgili özel bir dosya hazırlayıp Başkan Erdoğan'a sundu.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN MELONİYE BASKI

Başkan Erdoğan da dosyayı, 20 Ocak'ta Vahdettin Köşkü'nde ağırladığı İtalya lideri Meloni'nin önüne koydu. Bir an önce yakalanması ricasında bulundu. Ve dün, Boyun, Viterbo'daki ininde bulundu. 18 adamıyla parmaklıklar ardına konuldu.

2 YIL ÖNCE DE YAKALANMIŞTI

Türkiye'de ve yurtdışında kurduğu suikast timleri ve işlenen cinayetlerle gündeme gelen Boyun, Interpol tarafından en çok arananlar listesine alınmıştı. Türkiye'nin talebi doğrultusunda 2022 yılında İtalya'da gözaltına alınan Boyun, önce ev hapsi, ardından da adli kontrol şartı ile serbest kaldı. Bu yılın başında da ruhsatsız silah bulundurma suçundan İtalya'da tekrar gözaltına alınan Boyun, ikinci kez adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltına alındığı her iki dönem için de Türkiye, iade talebinde bulundu. Ancak, İtalya Mahkemesi Türkiye'nin Boyun ile ilgili iade talebini reddetti.

MOTOSİKLETLİ ÖLÜM TİMİ KURDU

İtalya'da 3 kez yakalanan Boyun'un ismi birkaç yıl önce İstanbul Beyoğlu sokaklarında duyulmaya başladı. Uyuşturucu ticaretinden elde edilen gelirin paylaşımında sorun yaşadığı kişilere yaptığı peş peşe saldırılarla gündeme geldi. Kurduğu motosikletli suikast timleriyle birçok cinayet işlendi.

UYUŞTURUCU, SİLAH, CİNAYET...

Polisin takibine takılınca yasadışı yollardan yurtdışına kaçan Boyun'a bağlı "Ölüm Çetesi" ve "Daltonlar Çetesi" üyeleri başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin birçok noktasında suç işlemeye devam etti. Boyun ve çetesiyle ilgili organize suç örgütü kurmak, cinayet amaçlı silahlı çete kurmak, yaralama, yasadışı silah ve patlayıcı bulundurmak, silah kaçakçılığı, uyuşturucu kaçakçılığı, cinayet ve yasadışı göç suçlamaları da bulunuyor.

ATİNA'DAKİ KANLI PUSU

Yunanistan'ın başkenti Atina'ya 43 kilometre uzaktaki tatil cenneti Artemida'da 2023 yılında yaşanan kanlı hesaplaşmanın altından da Boyun çıktı. Sahte Alman plakası takılmış olan Ford marka araçtaki 6 Türk, yaylım ateşine tutularak öldürüldü. Yunanistan tarafından yürütülen soruşturmada, öldürülen 6 Türk'ün suç örgütü lideri Boyun'un adamları olduğu belirlendi.

Yunanistan'da öldürülenlerden Doruk Ersu Büyüktunç, çete adına karıştığı kanlı eylemlerin ardından İstanbul polisinin takibi altındaydı. Öldürülen diğer çete üyelerinin Abdurrahman Tekru, Ozan Kaan Tozlu, Barış Çağan, Ömer Kanza ve Burak Tahmaz olduğu belirlenmişti. Hepsi de kriminal isimlerdi ve olayın da çeteler arası hesaplaşma olduğu öğrenildi.

DİLAN POLAT'TA DA ADI GEÇTİ

Dilan ve Engin Polat çiftinin azmettirmesiyle Daltonlar Çetesi üyelerinin Banu Parlak'ın güzellik merkezine silahlı saldırı düzenlediği suçlamasıyla dava açılmıştı. Bu davanın da geçen nisan ayında, İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki Barış Boyun'un örgüt davasıyla birleştirilmesine karar verildi.

ÇETENİN ADI NEDEN DALTONLAR?

Barış Boyun ile üç arkadaşı, sokak çetesi olarak işe başladı. Küçük soygunlar ve gasp yaptılar, haraç aldılar. Kendilerini kardeş gibi gören dört elebaşı, çizgi roman 'Red Kit'te dört kardeşin oluşturduğu 'Daltonlar Çetesi'ne özeniyordu. Bu yüzden çeteye 'Daltonlar' adını verdiler.

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