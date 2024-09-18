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Ankaralılar dikkat! Yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.09.2024 20:17
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Ankaralılar dikkat! Yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde düzenlenecek etkinlik sebebiyle bazı yolların araç trafiğine kapatılacağı açıklandı. İşte kapatılacak yollar...

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