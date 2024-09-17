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BM'den Gazze açıklaması: 4 haftadır ilk kez erişim sağlayabildik

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.09.2024 22:41
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BM’den Gazze açıklaması: 4 haftadır ilk kez erişim sağlayabildik

Birleşmiş Milletler (BM) yardım kuruluşlarının, Gazze'nin kuzeyine, "4 haftanın ardından ilk kez" ulaşım sağlayabildiği bildirildi. BM Genel Sekreter SözcüsüDujarric, bununla birlikte İsrailli yetkililerin kontrol noktasında yardım kuruluşlarını 5 saatten fazla beklettiğini vurguladı.

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