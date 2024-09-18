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MOSSAD ajanları davasında karar: 37 isme hapis cezası

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.09.2024 14:52 Güncelleme: 18.09.2024 14:54
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MOSSAD ajanları davasında karar: 37 isme hapis cezası

İsrail istihbaratına casusluk yaptıkları suçuyla yargılanan 57 sanıkla ilgili karar verildi. Mahkeme Ahmet Koray Özgürün ve Alperen Erkut isimli iki sanığa 8’er yıl 4’er ay hapis cezası verirken diğer yandan 35 sanık ise 6’şar yıl 8’er ay hapis cezasına çarptırdı.

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