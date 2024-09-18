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İsveçli bakanlar Ankara yolundan geri döndü: Uçakta teknik arıza yaşandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.09.2024 16:03 Güncelleme: 18.09.2024 16:14
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İsveçli bakanlar Ankara yolundan geri döndü: Uçakta teknik arıza yaşandı

İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard ve Adalet Bakanı Gunnar Strummer’i Ankara'ya götürmek için havalanan uçakta teknik arıza yaşandı. Türkiye ve İsveç arasındaki Güvenlik Mekanizması toplantısı için en kısa sürede yeni bir günün ayarlanması amacıyla çalışmalara başlandığı bildirildi.

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