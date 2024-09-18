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İsrail'de katledilen Ayşenur Ezgi Eygi'nin otopsi raporu ortaya çıktı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.09.2024 10:06 Güncelleme: 18.09.2024 11:14
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İsrail’de katledilen Ayşenur Ezgi Eygi’nin otopsi raporu ortaya çıktı

İsrail'de katledilen Ayşenur Ezgi Eygi'nin otopsi raporu ortaya çıktı. Eygi'nin uzak mesafeden yapılan bir atışla hedef alındığı belirlenirken, vücudunda 6 adet yabancı metalik cisim bulundu.

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