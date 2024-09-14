14 Eylül 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Başkan Erdoğan: İsrail'den Ayşenur'un hesabını soracağız

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.09.2024 15:13 Güncelleme: 14.09.2024 16:50
ABONE OL
Başkan Erdoğan: İsrail’den Ayşenur’un hesabını soracağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Denis Becirovic ile birlikte ortak basın toplantısı düzenledi. Başkan Erdoğan Bosna Hersek'e kimlikle girişle ilgili anlaşmanın yakında imzalanacağını duyurdu. Erdoğan ayrıca İsrail tarafından öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi hakkında da konuşurken "Hesabını soracağız. BM'de atılacak adımları konuştuk" dedi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör