17 Eylül 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

SGK'dan bu mailleri alanlar dikkat! Dolandırıcılar devrede: "Çift ödeme iadesi"ne kanmayın

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.09.2024 17:48 Güncelleme: 17.09.2024 18:00
ABONE OL
SGK’dan bu mailleri alanlar dikkat! Dolandırıcılar devrede: Çift ödeme iadesine kanmayın

Son dönemlerde birçok vatandaşa "çift ödeme iadesi" başlıklı birçok mail gitmiş durumda. Dolandırıcıların kullandığı yöntemlerden biri olan bu sahte mailler birçok vatandaşın dolandırılmasına neden olabiliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) konuyla ilgili yaptığı açıklamada "çift ödeme iadesi" ismiyle herhangi bir işlemin olmadığını belirterek bu isimle gönderilen e-postaların dolandırıcılık amacı taşıdığını duyurdu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör